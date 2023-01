Secretário de Relações Governamentais assume Direitos Humanos interinamente

Patrícia Bezerra (PSDB) foi reeleita vereadora da capital em 2016

SÃO PAULO - Um dia após o pedido de demissão da secretária municial de Direitos Humanos por discordar da ação policial feita no último domingo, 21, na Cracolândia, o prefeito João Doria (PSDB) escalou nesta quinta-feira, 25, o secretário especial de Relações Governamentais, Milton Flávio, para assumir interinamente a pasta. Médico, ele é ex-deputado estadual e filiado ao PSDB.

Patrícia deixou o cargo na noite de quarta-feira, 24, após criticar a ação policial que prendeu mais de 30 pessoas acusadas de tráfico de drogas, destruiu barracas usadas para venda de entorpecentes e dispersou o fluxo de dependentes químicos, que já chega a 22 grupos de usuários espalhadas pela região central, segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

"Não concordo com ação que foi feita no domingo, foi desastrosa a ação no domingo. Nós não temos como partilhar disso sendo quem somos, Secretaria de Direitos Humanos. Na reunião que eu tive com vocês aqui (movimento A Craco Resiste), eu disse assim: 'se for um dia para optar por um lado, governo ou minoria, nós temos o nosso lado já escolhido'", disse Patrícia em vídeo divulgado pelo grupo A Craco Resiste.

Com a demissão, Patrícia deve retomar seu mandato de vereadora na Câmara Municipal, ao qual foi reeleita em 2016 pelo PSDB. A tucana segue o mesmo caminho da vereadora Soninha Francine (PPS), ex-secretária de Assistência Social demitida por Doria em abril. Ao lado do secretário municipal da Saúde, Wilson Pollara, Soninha e Patrícia participavam da elaboração ao projeto Redenção, aposta do prefeito João Doria para acabar com a Cracolândia.