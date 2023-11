Sem luz em casa, moradores de SP procuram shoppings e estações de metrô para recarregar celular

Sem energia elétrica há quase dois dias em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na sexta-feira, 3, muitos moradores buscaram alternativas até mesmo para recarregar o aparelho de celular neste domingo, 5. Alguns optaram por shoppings e também estações da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).

Segundo a Enel Distribuição São Paulo, as regiões mais afetadas foram as zonas sul e oeste, embora também foram feitos relatos de falta de energia nas zonas leste e norte. Cerca de 1 milhão de endereços ainda estão sem luz na cidade de São Paulo. A previsão é que o serviço seja totalmente restabelecido somente até terça-feira, 7.

A promotora de vendas Rafaele Benevides, 36 anos, mora no bairro Recanto Verde do Sul, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Desde sexta-feira, 3, ela está sem energia elétrica na residência. No mesmo dia, já ficou sem celular, pois a bateria descarregou e não havia nenhum estabelecimento perto de casa com energia.

No sábado, 4, não trabalhou e permaneceu em casa, na esperança da luz voltar. Ficou o dia todo sem celular. Somente neste domingo, 5, saiu de de casa com a prima e a sobrinha para procurar um local para recarregar o aparelho.

“Como trabalho na segunda-feira, 6, achei melhor vir até uma estação do Metrô. Eu iria até Corinthians-Itaquera, na zona leste mesmo, com elas, onde até meu pai foi recarregar o celular dele, mas com o transporte gratuito, decidimos vir até a estação Paulista para passear um pouco também”, disse Rafaele.

Com relação a falta de energia, ela cita ainda os prejuízos. “Perdi alimentos em razão da demora da volta de energia. É complicad também a falta de comunicação”, disse ela, que espera que a luz chegue antes de terça-feira, 7, dia previsto pela Enel Distribuição São Paulo.

Nas redes sociais, paulistanos também registram vídeos de pessoas que buscaram shoppings para recarregar celulares:

Continua após a publicidade

A auxiliar de limpeza Genalva Ferreira de Araújo, de 39 anos, também recarregou o celular em um espaço disponível com tomadas na estação Paulista do Metrô na manhã deste domingo.

“Como não voltou a energia no bairro onde moro, também achei melhor vir a um local seguro recarregar o aparelho. Como não trabalhei na sexta, fiquei sem celular mesmo. Mas, na segunda-feira, eu trabalho e preciso do celular para me comunicar e também acordar cedo. Uso como despertador”, afirmou Genalva.

Outra crítica, além da falta de luz, é com relação ao preço do pacote de velas. “Um pacote que custa R$ 5, em média, está sendo vendido por R$ 20, em pequenos supermercados de São Mateus. Achei um absurdo. Fui em uma rede grande de supermercado e achei o pacote por R$ 8. Mas lá, já tinham poucas unidades. Só sei que não vou mais deixar faltar vela em casa”, destacou Rafaele.

Sem luz em casa, moradores de SP vão até estações do Metrô para recarregar celular. Foto: Renata Okumura / Estadão

A sobrinha dela, Ísis Rafaele dos Santos, de 9 anos, veio com a tia até a região da Paulista e aproveitou para trazer o celular da mãe para recarregar. “Ela pediu para eu trazer e recarregar para ela. Aproveitei também para conhecer a Avenida Paulista e passear um pouco também.”

Continua após a publicidade

No sábado, segundo Rafaele, havia fila nos espaços para recarregar celulares no Shopping Itaquera, na zona leste. “Meu primo disse que estava tudo lotado. Muitas pessoas tentando recarregar o celular”, falou ela.

Além de não ter energia, Genalva também se queixa de falta de água desde sábado, 4. “Estou economizando para não ficar sem água também. Tenho caixa d’água, mas não tem previsão para o abastecimento ser restabelecido”, lamentou ela.

Para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.