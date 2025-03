Sem repetição de fantasia e efetivo com 50 agentes: como atuam os policiais disfarçados nos blocos

No sábado, 1°, chamou a atenção dos foliões a ação de seis policias fantasiados de Power Rangers conduzindo preso um homem com sete celulares que teriam sido roubados em um bloco de carnaval nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. Um segundo suspeito conseguiu fugir no meio da multidão. De acordo com a polícia, os agentes foram até o local onde o suspeito estava hospedado e apreenderam mais quatro celulares furtados.

Os policiais estavam vestidos com fantasias de diferentes cores, como ocorre na conhecida série americana. No dia 24 de fevereiro, na região da Consolação, um padre e um Chapolin Colorado - personagem da série televisiva mexicana - prenderam um homem em meio a um bloco de pré-carnaval. Eram policiais disfarçados. O suspeito estava com seis celulares furtados.