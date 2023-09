Sem-teto fazem manifestação na Bela Cintra, região central de SP

SÃO PAULO - Sem-teto fazem uma manifestação na Rua Bela Cintra, Consolação, em frente a um edifício onde funcionam diversas secretarias estaduais, na região central de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, que acompanha a movimentação no local, o ato começou por volta das 10h30 e parte das 300 pessoas reunidas invadiu o prédio do governo.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes ocuparam uma das faixas da Bela Cintra das 10h14 às 11h04 e ainda há reflexos para os motoristas no local, que enfrentam lentidão por aproximação. A Polícia Militar não soube informar quem organiza o ato.

A assessoria de comunicação do governo foi procurada e apura o que ocorreu. A assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, uma das que funcionam no edifício, não confirmou a invasão.