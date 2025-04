Serra antiga da rodovia dos Tamoios segue interditada; passagem é feita com operação comboio

Segundo a concessionária, os comboios em direção a São José dos Campos seguem com todos os tipos de veículos. Na descida para o litoral, a operação é dividida por tipo de veículo: primeiro são os veículos de passeio, depois os veículos de carga e, por último, veículos com produtos perigosos.

O comboio mais recente saiu no sentido de São José dos Campos por volta das 6h20. Há previsão de um comboio seguindo no sentido litoral às 7h. As atualizações podem ser acompanhadas no perfil do X (antigo Twitter) e no site da concessionária.