Veja o que vai funcionar em SP na semana de Natal e de ano-novo

Em razão das comemorações de fim de ano, diversos serviços da cidade de São Paulo terão o funcionamento alterado. O rodízio municipal de veículos estará suspenso entre 26 de dezembro e 6 de janeiro. Já a vacinação irá ocorrer normalmente no sábado, 24, e no dia 31, véspera do Natal e do ano-novo, respectivamente.

Os parques municipais e centros esportivos só fecham no domingo, 25, e no dia 1º de janeiro. Na área da educação, o calendário letivo da rede municipal termina na sexta-feira, 23, e os Centros Educacionais Unificados (CEUs) terão as atividades suspensas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Saúde

No sábado, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas funcionarão normalmente das 7h às 19h, inclusive com a realização das campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação.

No dia de Natal, que este ano será no domingo, funcionarão os equipamentos hospitalares, de urgência e emergência, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A imunização contra a covid-19 está disponível para crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, deficiência permanente, imunossuprimidos e indígenas, além de crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos.

Estarão abertos no sábado:

- AMAs/UBSs Integradas - das 7h às 19h, inclusive para vacinação

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - 12h e 24h

- Hospitais Municipais

- Hospitais Dia (HD) 12h e 24h

- Prontos-socorros Municipais

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

- Centro de Atenção Psicossocial (Caps) IV Redenção

- Samu 192

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

- Laboratórios municipais

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Estarão abertos no dia de Natal:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h

- Hospitais Municipais

- Prontos-socorros Municipais

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

- Samu 192

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

- Centro de Atenção Psicossocial (Caps) IV Redenção

No sábado e no domingo, estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE).

Trânsito

O rodízio municipal de veículos estará suspenso para os automóveis entre 26 de dezembro e 6 de janeiro, voltando a vigorar a partir do dia 9. No período, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) continuarão valendo normalmente o rodízio de placas para caminhões e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Transporte público

Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 19h.

Já as lojas Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans, que não funcionam aos sábados e domingos, estarão fechados e voltarão ao atendimento normal na segunda-feira, após o Natal e o ano-novo.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou como será o funcionamento das instituições bancárias neste fim de ano.

- 23 de dezembro - as agências bancárias terão expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes.

- 30 de dezembro - não haverá expediente.

Comércio

Os mercados e sacolões ainda irão definir a programação de funcionamento de cada unidade. É importante que o consumidor verifique antes de ir qual será o horário de abertura e de fechamento.

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), que realiza encaminhamentos para processos seletivos, instrução do trabalhador e orientação sobre o mundo do trabalho, manterá o funcionamento normal durante a semana, das 8h às 17h.

Pessoa com deficiência

O serviço que funcionará no Natal e ano-novo será apenas a Central de Intermediação em Libras (CIL). O atendimento é 24 horas.

Os equipamentos da Secretaria Municipal de Direito Humanos e Cidadania funcionarão normalmente:

- Centros de Cidadania LGBTI+ e unidades móveis

- Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante - CRAI

- Centro de Referência da Criança e do Adolescente

- Centros de Referência da Mulher, Centros de Cidadania, Postos Avançados no Metrô e no Terminal Sacomã, Casa da Mulher Brasileira.

- Procon da cidade de São Paulo

- Vidas no Centro

- Reviravolta

- Posto avançado Pessoas Desaparecidas

- Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial unidade Leste-I.

- Ouvidoria

Estarão fechados:

- Polo Cultural do Idoso até 1º de janeiro

- Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua - estará fechado nos dias 23 e de 28 a 1º de janeiro.

- Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial estarão fechados de 19 até 8 de janeiro, com exceção da unidade Leste-I, que seguirá em atendimento normal de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

Aulas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o calendário letivo vai até o dia 23 de dezembro. Já os CEUs terão suas atividades suspensas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Centros esportivos

Os centros esportivos estarão abertos ao público nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias de Natal e de ano-novo estarão fechados.

Parques municipais

Neste fim de ano, nos dias 24 e 31, os parques municipais naturais e urbanos fecharão três horas antes de seu horário regular e abrirão três horas mais tarde no dia de Natal e no primeiro dia de 2023.

A exceção é o Parque Ibirapuera, que está sob concessão, e terá seu próprio horário de funcionamento: 24 e 31 abre das 5h às 18h, e, em 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 20h.

Parques que não abrem na segunda-feira, como o Jardim da Luz, Casa Modernista e Guarapiranga, permanecerão fechados nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Clique nos links para mais informações sobre parques urbanos e parques naturais.

O Planetário contará com programação nos dias 23 e 30, confira a seguir:

O Show da Luna no Planetário

Inscrições: São feitas no local do evento por ordem de chegada e também pelo site da Ticket Fácil

Vagas: 168

Das 13h às 13h40

Valor: R$ 4, inteira e R$ 2, meia

Recomendação: Público geral de 3 a 5 anos

A Escuridão da Noite

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil

Vagas: 168

Das 14h às 15h

Gratuito

Recomendação: Público geral a partir dos 5 anos

Cultura

Confira aqui o funcionamento dos equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro.