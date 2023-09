Aclimação: leitor cobra limpeza e segurança na Praça Jorge Cury

Rafael Simão Jacob cobra segurança, assim como melhorias na iluminação, da Praça Jorge Cury, localizada no bairro Aclimação, na zona central da cidade.

Reclamação de Rafael Simão Jacob: “Minha família mora no bairro Aclimação, no mesmo local, há mais de 70 anos. Após a pandemia, a Praça Jorge Cury, localizada no bairro Aclimação, na zona central da cidade, virou um local para encontro de motofretistas e motoboys, que transformam a praça numa baderna, a qualquer hora do dia ou da noite. Não se importam com a vizinhança, que é exclusivamente residencial, e fazem barulho com suas motocicletas, usam drogas, colocam fogo encostado ao muro de residências e transformam a praça num banheiro a céu aberto. Na Rua Muniz de Sousa, onde funcionava uma academia, recentemente o imóvel ficou vago e foi invadido e completamente depredado. A praça carece de manutenção, pois está com a estrutura precária, assim como a iluminação. Faz-se necessário, principalmente, um patrulhamento mais frequente e ostensivo para tentar coibir essas práticas ilícitas. Gostaria muito de uma atenção especial, para que possamos voltar a ter um pouco de paz nas nossas residências.”

Resposta da SP Regula: “A SP Regula informa que uma equipe de manutenção compareceu à Praça Jorge Cury no bairro da Aclimação para realizar vistoria no local, e constatou falta de cinco globos e as respectivas lâmpadas Led estavam quebradas possivelmente por atos de vandalismo. Foi feita a troca dos cabos e conectores que estavam em má situação por causa da exposição ao tempo, e a reposição dos equipamentos faltantes. A iluminação do local foi normalizada. Pedidos de reparo são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) realiza patrulhamento preventivo nos equipamentos municipais de toda a região. A GCM também presta apoio à Subprefeitura, sempre que acionada. A secretaria orienta a população a acionar a Central de Telecomunicações da GCM - 153 ao testemunhar alguma irregularidade. A Subprefeitura Sé informa que a Praça Jorge Cury, na Aclimação, recebe limpeza regularmente conforme o plano de trabalho. A população pode solicitar os serviços de zeladoria da prefeitura através do número 156, do app SP 156 (download de forma gratuita) ou pelo portal.”

