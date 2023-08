Agaxtur: leitor reclama de atendimento de agência de viagens

Luciano Mariussi afirma que solicitou para a Agaxtur a compra de uma passagem para seu filho menor de idade. A agência havia informado que a companhia aérea British Airways oferecia um serviço de acompanhante para menores desacompanhados. No entanto, o combinado não foi cumprido, segundo o leitor.

Reclamação de Luciano Mariussi: “Estou entrando em contato como cliente da Agaxtur para tratar de um problema ocorrido com a compra de uma passagem aérea para meu filho de 12 anos, que reside em Londres com sua mãe e viria passar as férias comigo em São Paulo. Ao adquirir a passagem por meio da Agaxtur, fui informado de que a companhia aérea British Airways oferecia um serviço de acompanhante para menores desacompanhados, o que seria necessário para a viagem do meu filho. No entanto, a agência me orientou a primeiro comprar a passagem e, posteriormente, solicitar o serviço de acompanhante. Segui essas instruções e efetuei o pagamento pela passagem. Logo em seguida, entrei em contato com a agência para solicitar o serviço de acompanhante. Infelizmente, enfrentei dificuldades para obter uma resposta da agência. Mesmo após diversas tentativas de contato, somente após muita insistência, fui informado de que o serviço de acompanhante para menores não estava disponível. Fiquei extremamente decepcionado e insatisfeito com essa situação, pois demoraram mais de 40 dias para me comunicar essa informação, além de me informarem que eu teria que arcar com uma taxa adicional de mais de R$ 5 mil para realizar a troca de passagens. É importante ressaltar que a agência vendeu um produto que não posso utilizar, mesmo sabendo da idade da criança e da necessidade do serviço de acompanhante. Diante desta situação, gostaria de destacar que a venda realizada pela Agaxtur ocorreu de maneira equivocada, infringindo as disposições legais e contratuais aplicáveis à proteção do consumidor. Com base nessas informações, solicito que a Agaxtur tome as providências necessárias para resolver essa situação de forma satisfatória, fornecendo outra passagem para meu filho, na mesma data, com as mesmas condições contratadas anteriormente, ou a devolução integral do valor pago pela passagem.”

Leitor reclama de atendimento de agência de viagens. Foto: Pixabay

Resposta da Agaxtur Turismo: “Em atenção a reclamação do Sr Luciano, informamos que o caso foi solucionado diretamente com o cliente e a passagem foi remarcada com outra companhia que possui o serviço de acompanhamento de menor, nos mesmos termos que a contratação inicial, sem custos adicionais.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.