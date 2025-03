Água Branca: leitor reclama de fios de energia soltos na região

Reclamação de Wilson Gobara: “Na Rua Dona Germaine Burchard, altura do nº 351, na Água Branca, zona oeste da cidade de São Paulo, nas calçadas dos dois lados da rua há fios e cabos que descem dos postes e ficam lá pendurados. Deixando os fios e cabos da forma que estão, e podem estar energizados, os responsáveis fazem roleta russa com os transeuntes que podem acidentalmente tocar neles. Não sei quem acionar, mas o fato é que de tempos em tempos temos notícias de pessoas que entraram em contato com fios e cabos eletrificados e por isso foram a óbito. É isso que esses irresponsáveis estão esperando acontecer, para então tomar providências.”

Resposta da Subprefeitura Lapa: “A Subprefeitura Lapa vistoriou a Rua Dona Germaine Burchard, altura do n° 351, e constatou a presença de fios soltos. A Enel foi notificada para realizar as adequações necessárias.”

