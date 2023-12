Alto da Boa Vista: leitor cobra zeladoria em ruas da região

Thomaz Cláudio Katz afirma que há muitos buracos e afundamento de leito carroçável em vias da região do Alto da Boa Vista, na zona sul de São Paulo.

Reclamação de Thomaz Cláudio Katz: “Passar pela Rua São José e pela Rua Nove de Julho, no Alto da Boa Vista, na zona sul da cidade, é um verdadeiro desafio, em razão do número de buracos, embora sejam vias de importante ligação na cidade de São Paulo. Você encontrará buracos que vão do trecho da São Benedito até a João Dias. Há ainda paralepípedos soltos, restos de cimento e pontos com afundamento, onde o trecho é com paralelepípedo.”

Leitor cobra zeladoria em ruas da região do Alto da Boa Vista.

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que após vistorias realizadas, a Rua São José e a Rua São Benedito foram inseridas na programação de tapa-buraco. Os trechos em paralelepípedos passarão por análise técnica para verificar a viabilidade de execução dos serviços de pavimentação no local. De janeiro a setembro deste ano, na região de Santo Amaro, foram tapados 7410 buracos, que resultaram em 80.999,44 m² de área recuperada. A população pode solicitar os serviços de zeladoria e tapa-buraco da prefeitura através do número 156, do app SP 156 (download de forma gratuita) ou pelo portal.”

Em contato posteriormente com o leitor, ele foi informado que pode entrar em contato com a reportagem para informar sobre o andamento das obras.

