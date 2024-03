Amazon: leitor reclama de atraso na entrega de mercadoria

Reclamação de Nelson Arantes: “Tenho uma reclamação referente a atraso na entrega de mercadoria comprada pela internet. No dia 22 de novembro do ano passado, eu comprei um livro (Judgement at Tokyo - Gary Bass) pelo valor de R$ 237,72 no site da Amazon.com, com entrega prevista para 8 de janeiro deste ano. A compra foi efetuada por cartão de crédito. Ainda no ano passado, quis visualizar o andamento da entrega e, para minha surpresa, não havia este pedido na minha conta da Amazon (apenas outros livros comprados e entregues). Solicitei atendimento via telefone e me deram um número de compra. E, na mesma ocasião, eles me informaram que o livro seria entregue até o dia 12 de janeiro, o que não aconteceu. Entrei no site novamente e este número de protocolo não existe. Novamente, por telefone, nada foi encontrado a respeito deste pedido. Mas o débito na minha fatura do cartão de crédito está lá. Por esta razão, eu peço ajuda para tentar esclarecer urgentemente o motivo da não entrega do produto no prazo combinado.”

Resposta da Amazon: “Informamos que o produto foi entregue ao cliente e a situação foi resolvida. Permanecemos à disposição.”

