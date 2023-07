Amazon: leitor reclama de encomenda não entregue no prazo combinado

Eni Bley afirma que realizou uma compra pelo site da Amazon. Embora a empresa diga que ele recebeu o produto, o consumidor afirma que a informação está equivocada.

Reclamação de Eni Bley: “Peço ajuda do jornal para tentar solucionar uma queixa que tenho com a empresa Amazon. Eu realizei uma compra pela Amazon que ainda não recebi. Os atendentes alegam que entregaram a mercadoria, sendo que não consta nada no livro de registros do prédio onde moro. Os funcionários da Amazon alegam que entregaram, passando inclusive horário, data e documento de identificação da pessoa que recebeu a minha mercadoria. No entanto, desconheço todos os dados passados por eles. Desta forma, eu continuo sem saber o que fazer para resolver a situação. As câmeras do prédio não registraram nenhum entregador nesta data e horário. Agradeço desde já, se puderem me ajudar, visto que tentei de todas as formas, mas a única resposta que tive foi a de que o produto foi entregue, o que não é verdade. A informação passada pela Amazon está totalmente equivocada.”

Leitor reclama de encomenda não entregue no prazo combinado. Foto: Pixabay

Resposta da Amazon.com.br: “A Amazon.com.br informa que resolveu a situação e o cliente foi ressarcido. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.”

A Amazon.com é uma empresa multinacional de tecnologia norte-americana com sede em Seattle, Washington. A companhia se concentra no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. Para entrar em contato com a empresa para tratar de assuntos como rastreamento de encomendas, devoluções e reembolsos, o consumidor pode acessar sua conta ou falar pelo email ajuda-amazon@amazon.com.br.

