Amazon: leitora cobra solução para defeito em celular novo

Graziela de Araujo Costa afirma que em dezembro do ano passado comprou um celular pelo site da Amazon. No entanto, o mesmo apresentou defeito dentro do prazo de garantia. Ela enfrenta dificuldade para conseguir consertar o aparelho, já que a autorizada diz que não há peça para produto importado, o que não foi informado pela Amazon no momento da compra.

Reclamação de Graziela de Araujo Costa: “Em dezembro do ano de 2022, eu comprei um celular Samsung Galaxy A03 no site da Amazon (vendido pela loja parceira Inforcell). Em junho de 2023 (menos de 1 ano de garantia do produto), a bateria estourou. Levei em uma autorizada da Samsung que me informou que o produto é importado e que, embora esteja na garantia, não tem peça no Brasil, sendo que eles não se responsabilizam. Entrei em contato com a Samsung via telefone, que me disse a mesma coisa. Procurei a Amazon e o vendedor e ambos me disseram que não há o que fazer, pois a garantia da Amazon é de três meses. Em nenhum anúncio está escrito que o produto é importado e que não teria garantia no Brasil. Agora estou com o celular quebrado e gostaria do reparo, reembolso do dinheiro ou um novo celular do mesmo modelo. Peço ajuda do Estadão para solucionar esta questão. Envio a nota fiscal do produto comprado pelo site da Amazon, a resposta da autorizada Samsung e a resposta do vendedor pelo site da Amazon. Desta forma, recorro ao Estadão para que tente me ajudar a resolver esta situação, como disse anteriormente, em nenhum momento no site da Amazon tive a informação que o produto é importado, sendo assim não tem garantia no Brasil. Agradeço desde já a atenção e fico no aguardo de uma providência.”

Leitora cobra solução para defeito em celular novo. Foto ilustrativa. Foto: Pixabay

Resposta da Amazon: “A Amazon lamenta o ocorrido e informa que já solucionou o caso junto ao cliente. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos sobre o assunto.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.