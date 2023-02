Amil é alvo de queixa sobre entrega de remédio para câncer de mama

Maria Anunciacion Jimenes Garcia cobra a entrega do medicamento Kisqali 200mg, por parte da Amil, remédio que toma para tratamento de câncer de mama. Teve a validação do pedido, mas a entrega não foi feita.

Foto: Pixabay

Reclamação de Maria Anunciacion Jimenes Garcia: "Gostaria de auxílio para receber minha medicação para tratamento de câncer de mama. Eu tomo o remédio Kisqali 200mg. Até agora nunca tinha acontecido de a operadora Amil atrasar com a entrega dele. Tenho 58 anos e tive diagnóstico atual de progressão de doença com metástase hepática confirmada por biópsia. Conforme o médico orienta, o atraso do remédio pode implicar no aparecimento de sintomas e progressão da doença. Solicito, com urgência, a entrega da medicação por parte da Amil, pois já tive a validação do Token."

Resposta da Amil: "A Amil afirma que a medicação da beneficiária Maria Anunciacion Jimenez Garcia já foi entregue. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Como fazer uma queixa: Por meio de canais de atendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o usuário de planos de saúde ou administradora de benefícios pode registrar uma reclamação. A ANS conta com 12 núcleos que atendem a qualquer cidadão interessado em tirar dúvidas ou fazer denúncias sobre planos de saúde, toda segunda e quarta-feira, exceto feriados, das 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h30. O atendimento nos Núcleos da ANS é realizado pessoalmente. Localizados em diferentes partes do Brasil, os núcleos orientam, fiscalizam e aplicam penalidades às empresas de planos de saúde. Para mais informações, ligue para o Disque ANS 0800 701 9656, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados nacionais. O canal de atendimento a deficientes auditivos: 0800 021 2105. Também é possível encontrar no site outras informações sobre o tema.

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.