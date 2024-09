Amil: leitor questiona falta de cobertura para a realização de exame solicitado por médico

Reclamação de Mário Lúcio Marinho: “Peço auxílio para resolver um problema de cobertura junto ao plano de saúde da empresa Amil. O neurologista que me atende pediu um exame chamado otoneurológico como parte do tratamento que faço. Recorri à Amil, empresa da qual sou cliente há muitos anos. Qual não foi minha surpresa ao ser informado pela central de agendamento que o único hospital credenciado é na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo? Como não existe na capital paulista esse tipo de exame com cobertura pela Amil? Não, não existe. E pasmem com a seguinte informação: não há agenda até o mês de outubro. Tem mais: não tem agenda aberta para o mês de outubro. Exames neurológicos, normalmente, são pedidos com certa urgência. E agora, o que faço? Troco de plano? Abandono a Amil de onde sou cliente há décadas? Será que conseguem me ajudar? Eu preciso muito fazer o exame, mas o convênio está dificultando a realização do procedimento. Agradeço desde já a atenção.”

Resposta da Amil: “A Amil informa que entrou em contato com o sr. Mário Lúcio Marinho para esclarecimentos.”

