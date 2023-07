Amil: leitora reclama de atendimento de operadora de saúde

Regina Helena Vieira Santos afirma que está com dificuldade para agendar exames em locais credenciados, assim como de obter informações junto ao plano de saúde da Amil.

Reclamação de Regina Helena Vieira Santos: “Sou cliente Amil-Medial desde 1993. Eu tive um aumento de 76% no meu plano por ter completado 50 anos. Sempre paguei em dia. Sou atleta, gozo de boa saúde, uso o plano apenas para exames de rotina para atestar boa saúde e participar de competições. Por causa do aumento invasivo no meu orçamento, sem aviso, durante a pandemia, fui obrigada a mudar de plano de saúde, para um mais econômico. Continuo pagando o meu plano de saúde no débito automático todo mês no dia certo. Para completar, uma vez por ano faço o exame de rotina ergométrico, pois para treinar e competir todo cidadão precisa fazê-lo, atestado de saúde. Fui fazer o meu este ano, assim como exames ginecológicos de rotina, passei vergonha no laboratório, pois foi agendado pelo próprio laboratório, e dois dias depois ao chegar para fazer o exame, não podia, o plano não cobria mais. Muita falta de respeito.”

Leitora reclama de atendimento de operadora de saúde. Foto: Pixabay

Resposta da Amil: “A Amil entrou em contato com a beneficiária e prestou os esclarecimentos sobre prestadores credenciados para a realização de exames e consultas e canais da Amil de atendimento ao cliente e sobre o tipo de contratação do seu plano.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.