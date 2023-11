Apagão em São Paulo: leitor cobra restabelecimento de energia em residência do Brooklin

Airton Reis Júnior afirma que sua residência permanece sem o funcionamento de tomadas 220V. Ele disse que já entrou em contato com a Enel Distribuição de Energia, mas sem sucesso. Ao menos 2,1 milhões de endereços da capital paulista e municípios da região metropolitana de São Paulo foram afetados pelo apagão, desde as fortes chuvas que atingiram a região na sexta-feira passada, 3.

Reclamação de Airton Reis Júnior: “Desde a sexta-feira passada, 3, estou sem poder utilizar chuveiro e torneira elétrica, além de outros aparelhos devido a danos ocorridos na rede elétrica externa da Enel. Todos os dias ligo para a empresa e sempre informam que o conserto será realizado no mesmo dia à noite, mas nunca comparece uma equipe técnica para resolver o problema que é a falta do funcionamento do 220V em minha residência. Solicito o auxílio desse prestigioso jornal para a solução do caso.”

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que o fornecimento de energia elétrica no endereço mencionado foi restabelecido na quinta-feira, 9.

Árvore caída, devido ao temporal da sexta-feira passada, 3. Diversos bairros ficaram vários dias sem energia elétrica. Foto: Felipe Rau/Estadão - Foto: 06/11/23

Para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.