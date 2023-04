Artur Alvim: Leitora cobra conserto em buraco desnivelado

Ana Rezende cobra conserto de buraco desnivelado na região de Artur Alvim, na zona leste de São Paulo.

"Eu tenho observado e aprovo o recapeamento de vias que está sendo realizado. Mas gostaria de dizer que observei na Avenida Águia de Haia, na altura do número 3875, em frente ao Dom Ramon, no sentido do Metrô Artur Alvim, um deslizamento de asfalto. O buraco está fora de nível. É preciso que o conserto seja realizado o quanto antes já que passam muitos veículos, inclusive ônibus na via.""A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informa que equipes da Subprefeitura localizaram o buraco na Avenida Águia de Haia, altura do número 3875 e constataram ser de responsabilidade da concessionária Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), a mesma já foi informada da necessidade de serviço no local.""A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) informa que já foi realizado o reparo no asfalto da Av. Águia de Haia."No momento, são 41 os trechos em andamento, que totalizam uma área de mais de 1,2 milhão de metros quadrados. Somando as áreas já concluídas e as novas contratadas, o programa ultrapassou 4,5 milhões de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho, início do programa, os 119 trechos finalizados correspondem a mais de 3,2 milhões de metros quadrados. Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 120 dias, abreviado em grandes avenidas. O recapeamento em curso na cidade usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt, composto por polímero e fibra). Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga. Previsto em contrato, o programa é realizado de maneira sustentável, com a utilização do RAP espumado. Entre os critérios considerados para a escolha destas vias, estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade. As informações sobre o programa são compiladas e atualizadas em tempo real no portal