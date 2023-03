Assaí Atacadista: Leitora cobra conserto de calçada de rede atacadist

Simone Ferreira reclama que a calçada do Assaí Atacadista está quebrada, com canos expostos. Ela pede ajuda para que pedestres não sofram acidentes.

Foto: Pixabay

Reclamação de Simone Ferreira: "Venho pedir apoio sobre uma queixa com relação ao Assai Atacadista da Avenida Nordestina. Como moradores da região e idosos, pedimos apoio do jornal para que o nosso pedido seja encaminhado para os responsáveis do Assaí Atacadista. Já faz vários meses que a calçada está quebrada, com canos expostos e que podem provocar acidentes graves, principalmente no período noturno quando não dá para ver direito a calçada. É importante que a unidade verifique melhorias que também devem ser feitas na parte externa do estabelecimento, uma vez que a área da calçada é responsabilidade particular de cada proprietário. A parte mais grave é do cano, mas se os responsáveis olhassem toda a calçada da lateral e da frente da unidade que fica na Avenida Nordestina, número 3.077, na Vila Americana, na zona leste de SP, iriam verificar que quase toda a calçada está danificada, além de água que fica parada na sarjeta lateral. Espero que meu pedido seja atendido, pois vai beneficiar muitos moradores e também frequentadores do Assaí atacadista. Além disso, reforço que é importante que a loja faça um monitoramento constante para verificar quais ações são necessárias para que a infraestrutura dos arredores da loja seja conservada e de fácil e seguro acesso aos seus frequentadores."

Resposta do Assaí Atacadista: "A companhia esclarece que realizou os reparos mencionados e, adicionalmente, informa que vistoriou o calçamento em torno de sua loja. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

