Assaí: leitor reclama de dificuldade para ser indenizado por furto de carro

Hans Heinrich Herzog relata que no dia 23 de agosto deste ano o carro dele foi furtado dentro do estacionamento do supermercado Assaí, localizado na Avenida Washington Luiz. Até o momento, ele ainda não foi ressarcido.

Reclamação de Hans Heinrich Herzog: “No dia 23 de agosto deste ano, eu fui até o supermercado Assaí, localizado na Avenida Washington Luiz, perto de minha casa. Eu moro no Alto da Boa Vista, na zona sul de São Paulo e sou cliente do local. Estacionei meu veículo por volta do meio-dia e às 13:50 quando voltei das compras o meu carro havia sido furtado. De acordo com o que me foi dito pelo rapaz das câmeras, os ‘ladrões’ do estacionamento saíram um pouco depois que entrei às 12:34. Imediatamente falei com a gerente da loja, a responsável pelo estacionamento e a polícia. Pegaram um monte de dados meus, foto de chave e dados do carro. Eu saí do supermercado com minhas compras e fui fazer a ocorrência na polícia. No dia seguinte, tive contato com uma gerente da rede e a mesma me informou que o retorno seria entre cinco e sete dias úteis. Vencido o prazo, tentei o contato novamente e o telefone não atendia mais. Depois, falei com a gerente do Assaí, que me passou uma nova informação: o retorno seria após 15 dias. Posteriormente, recebi a informação que deveria esperar 20 dias úteis para ter algum retorno. Quando eu vou ao supermercado, eu compro e pago à vista, mas quando sou vítima de furto, dentro do próprio estabelecimento, enfrento transtornos até para conseguir receber retorno sobre furto. Gostaria de ter um retorno como cliente. Sobre o que está sendo feito. Saber desde já se o carro não for encontrado, se o supermercado vai me indenizar. Quero seguir os prazo legais. Aliás, nem sei se isso já foi aberto um sinistro na seguradora. Faço a reclamação, pois se eu tivesse acionado minha seguradora, hoje estaria sendo indenizado e só não acionei, pois a rede de supermercado é a responsável.”

Leitor reclama de dificuldade para ser indenizado por furto de carro. Foto: Pixabay

Resposta do Assaí: “A empresa está em contato com o cliente para mantê-lo atualizado sobre o andamento do processo e solicitou prioridade para o atendimento do caso junto à Seguradora responsável.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.