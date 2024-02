Atual Casa: leitora cobra ressarcimento de produto que não foi entregue

Reclamação de Kátia Oliveira: “Por favor, já tentei inúmeras vezes cancelar a compra feita em julho e cujo produto nunca recebi. A empresa não dá retorno exato sobre a entrega. Simplesmente ignora o consumidor. Vejo que na internet várias pessoas reclamam do mesmo motivo. Compram, mas não recebem o produto. No decorrer dos meses, recebi mensagem que a entrega seria realizada, depois de resolvidos os problemas logísticos, conforme encaminho aqui também: ‘Recentemente, enfrentamos alguns desafios logísticos com nosso fornecedor, resultando em atrasos significativos no envio de vários pedidos, incluindo o seu. Entendemos que isso é frustrante e pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado. No entanto, temos boas notícias para compartilhar. Nossa equipe dedicou tempo e esforço consideráveis na resolução desses problemas e estamos felizes em informar que as questões com nosso fornecedor foram completamente solucionadas. Isso nos permitirá evitar a repetição desses atrasos no futuro’. Mesmo após esta mensagem, não recebi o produto que comprei. Como disse, só quero meu dinheiro de volta.”

Resposta da Atual Casa: “Devido ao fornecedor da China ter recebido o valor dos produtos e mesmo assim não ter enviado, tentamos inúmeras vezes contato para solicitar que enviassem, porém também sofremos essa lesão e por este motivo fomos obrigados a desativar a loja. Para esse tipo de questão não temos amparo da lei, já que o único meio de contato com nosso fornecedor não está mais disponível, pois o fornecedor desapareceu e acabamos saindo no prejuízo também. Estamos, aos poucos, arrecadando fundos para estornar o valor para cada cliente, conforme ordem de compra. Sendo assim, tanto vocês quanto nós, acabamos sendo prejudicados e até que seja resolvido estamos de mãos atadas. Por este motivo, nossa única solução foi reembolsar para cada cliente com nosso próprio dinheiro e este processo leva tempo.”

A leitora disse que espera ser ressarcida pela compra que não foi entregue. Caso a empresa demore para solucionar o seu caso, ela pode voltar a entrar em contato.