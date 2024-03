Avenida Santo Amaro: leitor questiona demora nas obras na região

Reclamação de Giulio Cortese: “Venho por meio do blog, relatar que passo diariamente pela Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, onde dá para contar nos dedos a quantidade de pessoas trabalhando no canteiro de obras que nunca acaba, lembrando mais uma colônia de férias que uma obra propriamente dita. Poderiam trabalhar a noite também. Ninguém pensa na população, quanto ao caos do trânsito pela região. Em dias normais, já há congestionamento. Com essa demora para concluir a obra, a situação é ainda mais caótica. Gostaria de pedir ajuda do jornal para cobrar das autoridades mais agilidade nesta obra que está causando muitos transtornos aos moradores, comerciantes e pessoas que transitam pela região.”

Resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB): “A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) informa que as obras de requalificação da Avenida Santo Amaro serão concluídas em abril deste ano. Para dar celeridade às intervenções, mais de 200 operários trabalham nos períodos da manhã, tarde e também à noite. Os trabalhos acontecem de segunda à sábado. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

