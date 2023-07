Avenida Santo Amaro: leitor reclama de desrespeito no trânsito e cobra fiscalização

Carlos A. G Freitas afirma que há pouca sinalização em um trecho da Avenida Santo Amaro, ao lado da estação Campo Belo do Metrô de São Paulo, na zona sul da cidade de São Paulo. A situação, segundo ele, coloca em risco motoristas e pedestres.

Reclamação de Carlos A. G Freitas: “Eu quero relatar um problema no trânsito de São Paulo presente em uma via bastante movimentada. A análise precisa ser feita para manter a segurança de motoristas e pedestres que passam pela região. O acesso da Avenida Roberto Marinho para a Avenida Santo Amaro, no sentido centro, ao lado da estação Campo Belo do Metrô de São Paulo, na zona sul da cidade de São Paulo, é feito em uma reta, diretamente para a pista da direita da Avenida Santo Amaro. No local, além de uma faixa de pedestres próxima ao número 3921 para acesso à estação do Metrô, só existe uma pequena placa sinalizando PARE em um poste no fim do acesso que é sempre desrespeitada. Os carros que querem acessar a Avenida Santo Amaro, na maioria das vezes, vêm em alta velocidade e não notam que estão para entrar em uma avenida preferencial e não param, o que às vezes provoca acidentes ou situações de conflitos de trânsito com os veículos vindo na pista da direita da Avenida Santo Amaro. Faz-se necessária a instalação de uma lombada para obrigar os veículos neste acesso a reduzirem a velocidade.”

Leitor reclama de desrespeito no trânsito e cobra fiscalização na região da Avenida Santo Amaro. Foto: Pixabay

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a sugestão apontada pelo leitor será analisada por meio de “Cadastro de Solicitação - CS”, que foi aberta pela CET em nome do Sr. Carlos A. G Freitas. A CET ressalta que o resultado dessa avaliação será encaminhado diretamente ao leitor. Permanecemos à disposição para mais informações.”

