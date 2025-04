Avenida Santo Amaro: leitor reclama de execução de serviço da Prefeitura de SP

Reclamação de Mauro Ribeiro Gamero: “No fim de março, um galho de árvore quebrou e caiu em uma das faixas da Avenida Santo Amaro, altura do número 3.645, que ficou interditada até o fim dos trabalhos de remoção. A pergunta que eu faço é: por qual motivo a equipe que remove o galho quebrado não recolhe os resíduos imediatamente, se limitando a jogá-los no jardim que margeia o condomínio? Assim é fácil prestar serviço para a Prefeitura de São Paulo, pois recebe pelo serviço que não é avaliado e deixa futura despesa para o condomínio refazer o jardim, após a retirada dos resíduos que não se sabe quando. Agradeço desde já a atenção do Estadão quando ao encaminhamento do meu relato aos órgãos responsáveis, pois gostaria de receber uma explicação sobre a forma que o serviço é executado na cidade de São Paulo.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Santo Amaro: “A Subprefeitura Santo Amaro informa que uma equipe foi enviada até a Avenida Santo Amaro, altura do número 3.645, na noite dessa quinta- feira, 10, e efetuou a limpeza do local, retirando os galhos.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.