Azul: leitor reclama dificuldade com programa de fidelidade de companhia aérea

Reclamação de Elton Pereira Rezende: “Realizei a compra de passagem com dinheiro mais pontos ida e volta no trecho GRU-CNF para mim, minha esposa, minha sogra e meu pet para o dia 20 de dezembro do ano passado, retornando em 25 de dezembro. Realizei a compra das passagens e, como eu tinha um voucher que recebi através de uma mensagem que recebi da Azul sugerindo a troca de um voo que realizei em outubro, utilizei este valor para comprar o serviço de Pet para ida, sendo que paguei o valor de volta. Ao checar no aplicativo que esta viagem não foi contabilizada como trecho para o upgrade entrei em contato por telefone com a Azul e foi atendido gentilmente pela atendente, que tentou me ajudar, mas pelo que eu percebi o supervisor lhe orientou que foi compra com voucher e não daria direito a inserir os trechos para o upgrade. Tentei outro canal de comunicação para obter alguma resposta, mas insistem neste argumento. Eu tenho a mensagem da Azul oferecendo a troca de voo oferecendo o voucher e não há informação de que o uso deste voucher implicaria em “perda do registro destes trechos”. Aliás, se o argumento foi o uso da compra da passagem, está fora de cogitação, pois as passagens foram compradas com pontos e dinheiro (aliás um valor considerável mesmo utilizando pontos).”

Resposta da Azul: “Em relação à solicitação de Elton Pereira Rezende, a Azul esclarece que sua equipe de Experiência do Cliente retornou em 8 de janeiro o contato do referido cliente por meio da plataforma na qual ele registrou sua demanda. Na ocasião, fora esclarecido que, conforme o regulamento do Azul Fidelidade, o uso do voucher em toda ou parte da reserva inviabiliza o acúmulo do(s) voo(s) como trecho(s) qualificável(is). O Cliente foi devidamente informado sobre as regras aplicáveis, disponíveis publicamente para consulta no site da Azul, no seguinte endereço.”

Se necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.