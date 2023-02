Bairro Capela do Socorro: Leitor cobra conserto de buracos

Renato Grecco solicita o serviço de tapa-buraco na Rua Marcílio Dias, na altura do número 100, no bairro Capela do Socorro, na zona sul da cidade de São Paulo.

Foto: Pixabay

Reclamação de Renato Grecco: "Sou morador do bairro Capela do Socorro, na zona sul da cidade de São Paulo, e diariamente passo pelo local, onde há diversos buracos. É inadmissível a quantidade de buracos que temos encontrado pela cidade de São Paulo. Por isso, venho pedir auxílio do jornal para que seja realizado o serviço de tapa-buraco na Rua Marcílio Dias, na altura do número 100, no local. Há um condomínio próximo que fica como referência. Na região, há muitas famílias com crianças e idosos. Além de risco de acidente entre os carros, os pedestres também podem ser afetados pelos inúmeros buracos localizados na via. É preciso que seja feito um conserto de qualidade, para que os buracos não voltem a se formar rapidamente. Obrigado."

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informa que foi constatada a necessidade do serviço de tapa-buraco no endereço da Rua Marcílio Dias, 104. Este serviço foi inserido na programação e será realizado no prazo de até dez dias. Em 2017, o tempo médio de atendimento para as solicitações de Tapa-buraco era de 121 dias. Em 2020, o serviço era executado, em média, em 24 dias. Em 2021, em 10 dias. No ano de 2022, na região da Capela do Socorro, foram 123.304,98 m² de área reparada, um total de 9.032 buracos. A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156, https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

