Bairro da Liberdade: Leitor cobra conserto de buraco na Rua Maestro Cardim

Armando Augusto da Cruz reclama de demora para conserto de buraco na Rua Maestro Cardim, no bairro da Liberdade.

Reclamação de Armando Augusto da Cruz: “No ano passado, liguei para o telefone da prefeitura de São Paulo para informar que um buraco enorme surgiu no centro da Rua Maestro Cardim, no bairro da Liberdade. A resposta que recebi era de que na primeira quinzena de dezembro o buraco seria consertado, o que não ocorreu. Estamos em 2023 e o buraco aumentou de tamanho. Providências devem ser tomadas o quanto antes.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras acionou a concessionária para resolver o solapamento em um poço de visita na Rua Maestro Cardim, em frente ao nº 1.273.”

Leitor cobra conserto de buraco na Rua Maestro Cardim, na região da Liberdade. Foto: Pixabay

Tapa-buraco da prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, atende às solicitações de Tapa-buraco diariamente. O Tempo Médio de Atendimento (TMA) dos pedidos apresenta, atualmente, o menor número registrado na série histórica, iniciada em 2017: era de 121 dias, entre a solicitação e a execução do serviço, e caiu para sete dias. Vale destacar que, desde 2021, o TMA está abaixo da meta estipulada pela Prefeitura, de 10 dias para atendimento das solicitações.

Nas principais vias da capital, a operação tapa-buraco é executada em até 48 horas. O asfalto usado nos reparos é o mesmo das rodovias de São Paulo, eleitas pela CNT as melhores do País. São inúmeras as causas de buracos: desde solapamento, que é quando há um colapso nas galerias que estão embaixo do asfalto, a simples buracos ocasionados pelo uso rotineiro por milhares de veículos na cidade.

A população pode solicitar os serviços de zeladoria e tapa-buraco por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

