Banco do Brasil: leitor cobra ressarcimento por saque indevido de conta bancária

Reclamação de Paulo Valério: “Eu tive meu cartão clonado e fraudado. Houve saque em uma agência BB em dezembro do ano passado. Fiz o boletim de ocorrência e anexei junto a imagem do responsável pela ação cedida pelo banco. Para a minha surpresa, a agência não quer me ressarcir com a desculpa de que não houve falha de segurança. Se é assim, como se explica a pessoa conseguir sacar no caixa eletrônico sem ter senha ou biometria?”

Resposta do Banco do Brasil: “O BB analisa todas as movimentações financeiras contestadas pelos seus clientes. O processo é conduzido por área técnica especializada que define as responsabilidades das partes (banco e cliente) e o ressarcimento ou não dos valores questionados. O caso do cliente foi avaliado. O banco informa ainda que cumpre as exigências legais relativas a equipamentos e procedimentos de segurança previstos na legislação para agências bancárias, sendo todas as agências monitoradas por sistema interno de TV. Quando detecta atuação de golpistas ou recebe denúncias de irregularidades vindas de clientes e usuários, o BB notifica as autoridades competentes e colabora com as investigações. O Banco do Brasil também investe constante e massivamente em ações de conscientização sobre os principais golpes financeiros.”