Banco do Brasil: Leitor cobra transferência de valores em conta bancária

Cleber Toshio Tani relata que está com dificuldade para obter a transferência de valores por meio de conta do Banco do Brasil.

Reclamação de Cleber Toshio Tani: "No dia 8 de maio deste ano, eu estive pessoalmente na agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Campanella, na Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, na zona leste da cidade de São Paulo, onde conversei com a gerente para fazer a transferência dos valores da minha conta corrente, mas, para a minha surpresa e decepção, não foi possível realizar, uma vez que a instituição Banco do Brasil dificulta a transferência de valores. Lembrando que, até o momento, eu não sei onde se encontra os valores que se estavam na minha conta corrente. Recebi a informação, via Consumidor.gov, que poderia fazer o saque dos valores de qualquer agência, mas a agência alega que não consegue fazer a transferência dos valores para outra instituição, sendo assim deixei a mesma ciente que estarei acionando o juizado cível e outros meios. É muito estranho o Banco do Brasil fazer o encerramento da conta e dificultar o cliente para que o mesmo faça a retirada dos valores. Considero uma falta de respeito com o consumidor. Como disse anteriormente, o banco não pode dificultar a retirada de valores, uma vez que não devo nada para a instituição.

Resposta do Banco do Brasil: "O Banco do Brasil informa que providenciará a transferência do saldo remanescente do sr. Cleber Toshio Tani, que indicou, na tarde de sexta-feira, 19, os dados da conta para envio do valor solicitado. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

