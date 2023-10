Banco do Brasil: leitor reclama que não está recebendo mensagens sobre transações bancárias

Antônio de Mello se queixa que não está recebendo mais SMS sobre transações que faz por meio dos cartões de crédito e débito do Banco do Brasil.

Reclamação de Antônio de Mello: “Eu moro no Estado de São Paulo e venho por meio deste e-mail recorrer ao Estadão São Paulo para pedir ajuda com relação a um problema bancário que estou enfrentando. Tenho conta no Banco do Brasil há um tempo e eu costumava receber por SMS os valores que eram gastos em cartões de crédito e débito, assim como saques. Porém, desde o dia 17 de julho deste ano, não recebi mais SMS referente às compras no cartão. Peço a ajuda de vocês para solucionar o problema, uma vez que sou idoso, deficiente físico e tenho dificuldade em acessar aplicativos. Agradeço desde já.

Resposta do Banco do Brasil: “O Banco do Brasil informa que o cliente voltou a utilizar o serviço.”

Leitor reclama que não está recebendo mensagens sobre transações bancárias do Banco do Brasil. Foto ilustrativa. Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

Central de relacionamento: Para capitais e regiões metropolitanas, o cliente pode ligar para 4004-0001. Demais localidades, deve digitar 0800 729 0001. Por meio deste canal, ele pode realizar consultas, ter informações, fazer transações, cancelamentos, renegociação de dívida e receber orientações para uso dos canais virtuais (internet e celular). Todos os dias, 24h por dia. No caso do SAC, o contato é o 0800 729 0722. Este número é direcionado para informações, reclamações e cancelamentos de produtos e serviços. Também funciona todos os dias, 24h por dia. Já o contato com a Ouvidoria, pode ser feito pelo número 0800 729 5678. O serviço é destinado para reclamações não solucionadas nos canais habituais - agência, SAC e demais canais de atendimento. Funciona todos os dias, 24h por dia.

