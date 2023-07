Banco Safra: leitor afirma que não recebeu boleto de seguro de vida

Hermann Grinfeld afirma que há mais de 40 anos paga mensalmente o seguro de vida contratado com o Banco Safra. Ele disse que não recebeu um dos boletos e não consegue contato com a empresa para receber a fatura.

Reclamação de Hermann Grinfeld: “Há mais de 40 anos pago mensalmente o seguro de vida contratado com o Banco Safra, e por não ter chegado o boleto, corro o risco de perder tudo que paguei, conforme informações do setor. Sempre pago todos os boletos em dia. Eu tenho solicitado a regularização do débito, porém a única maneira é o envio regular de boletos. Desta forma, peço auxílio para conseguir acertar a pendência com o Banco Safra e não perder o seguro de vida, que como disse já pago há mais de 40 anos.”

Leitor afirma que não recebeu boleto de seguro de vida. Foto: Pixabay

Resposta do Banco Safra: “A demanda referente ao sr. Hermann foi solucionada junto ao cliente.”

Atendimento por telefone - pessoa física: O cliente pode ligar para o telefone (11) 3253-4455 - capital e Grande São Paulo. Para demais localidades, o telefone é o 0300 105 1234. O atendimento é feito de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Em caso de roubo ou perda de aparelho celular, bloqueio de Cartão por perda ou roubo e suporte técnico, 24h por dia, 7 dias por semana. Para falar com a Ouvidoria Safra, o cliente pode ligar para o 0800 770 1236.

Para atendimento aos portadores de necessidades especiais auditivas e de fala, o telefone é o 0800 727 7555. O número está disponível de 2ª a 6ª, das 9h às 18h, exceto feriado.

Envie suas reclamações

Continua após a publicidade

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.