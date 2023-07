Banco Safra: leitor reclama de diminuição de limite no cartão

Humberto César de Oliveira afirma que o banco Safra reduziu o limite de seu cartão sem aviso prévio. Ele questiona a decisão do banco.

Reclamação de Humberto César de Oliveira: “O banco Safra diminuiu o limite do meu cartão de crédito sem justificativa ou aviso prévio, sendo que sempre paguei em dia e nunca atrasei a fatura do cartão, tendo como regra a responsabilidade para manter o meu cartão ativo. De forma arbitrária, o banco Safra diminuiu meu limite. Eu tenho esse cartão desde 2016, sem atraso de fatura, tendo direito a anuidade gratuita pra vida toda. Agora, recebo uma mensagem irresponsável do banco, informando da diminuição do meu limite. Caso não mantenha o meu limite, estarei tomando todas as providências cabíveis contra o banco. O cartão inicialmente disponibilizado desde de 2016 deixava bem claro que tudo ofertado seria mantido. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva, ou seja, deve responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Solicito o cumprimento da oferta , mantendo o meu limite como foi acordado desde de 2016, sendo inalterado , já que não descumprir nenhuma regra, como manter compras dentro cartão , pagamentos de todas as faturas em dias sem atraso, sempre as regras de uso do cartão como consumidor, respeitando todas as regras. Obrigado desde já.”

Leitor reclama de diminuição de limite no cartão. Foto: Pixabay

Resposta do Banco Safra: “O caso foi solucionado junto ao cliente.”

