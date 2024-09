Bela Vista: leitor reclama de barulho provocado por geradores de estabelecimento

Reclamação de Eduardo Almeida: “Já reclamei várias vezes dos geradores que o o empreendimento localizado na Rua Pamplona com a Alameda Rio Claro contrata e coloca na rua, causando um barulho desconfortável e alto para a vizinhança. E sempre com barulho acima dos níveis permitidos para o local e horário. Moro na Rua Pamplona, bem em frente ao empreendimento, e nestes últimos dois anos, incontáveis vezes isso ocorreu. Durante a semana e nos fins de semana. Causam transtorno aos moradores da região e atrapalham o trânsito também. É realmente um abuso do poder econômico.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio do Programa Silêncio Urbano (PSIU), informa que o local consta no cronograma de fiscalização e será vistoriado. As datas não são divulgadas para garantir a eficácia da operação. A administração regional verificou que a empresa responsável pelas obras possui as documentações necessárias. O munícipe pode solicitar ações fiscalizatórias do PSIU no Portal 156, acessível no site, no aplicativo SP156, ou por meio da central de atendimento telefônico no número 156. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) emitiu autorização para ocupação em via pública, prevendo reserva de vagas e estacionamento para um gerador e para um veículo de apoio em vagas de Zona Azul. A autorização foi emitida de acordo com legislação e procedimentos específicos, disponível no site. Cabe ressaltar que a autorização não exime ao solicitante de observar as demais exigências previstas em lei, sendo destacado na autorização que a lei do silêncio deverá ser rigorosamente observada, conforme legislação vigente.”

