Biosaúde: leitora reclama de atendimento de operadora de saúde

Alessandra Batista cobra providências da Biosaúde com relação ao pedido de cancelamento do plano. Há mais de um ano, ela tem dificuldade para falar com a empresa.

Reclamação de Alessandra Batista: “Estou tendo problemas com a operadora de saúde Biosaúde/Intermédica há mais de um ano. Já fiz uma reclamação anteriormente que não foi solucionada. Por motivo de desemprego desde 2015, tentei diversas vezes contato telefônico com a empresa e também enviei e-mail pedindo o cancelamento do plano de saúde por não ter condições de pagar por estar desempregada até o momento. A Biosaude passou por mudanças de telefone que prejudicou o contato com os clientes que usavam o plano de saúde, além deles também terem passado por uma junção com outra operadora de saúde. Isso causou uma desorganização interna que me prejudicou, pela falta de organização dos processos internos e terem perdido a minha solicitação de cancelamento do plano de saúde. Peço por gentileza que providências sejam tomadas, pois não tenho responsabilidade pela desorganização do departamento de cobrança/setor de cancelamento no momento que venderam a Biosaúde.”

Leitora reclama de atendimento de plano de saúde. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Biosaúde: “O caso da beneficiária Alessandra Batista já foi resolvido. Ela teve a isenção de todas as cobranças pendentes junto a Biosaúde e foi solicitado a baixa nos órgãos de proteção ao crédito. A empresa entrou em contato com ela, que já está ciente da tratativa. Permanecemos à disposição para esclarecimentos.”

Caso tenha algum problema novamente, a leitora pode entrar em contato para informar o caso.

