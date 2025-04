Bom Retiro: leitor cobra remoção de árvore na região

Reclamação de Joe Fainuch: “Em frente ao nosso imóvel, abriu uma cratera em função das raízes de uma árvore. Estamos pedindo para que a Prefeitura de São Paulo remova a árvore, mas sem sucesso. Com as chuvas, o perigo é ainda maior para moradores e todas pessoas que transitam pelo local. O endereço é Rua da Graça, 397, no Bom Retiro, região central da cidade de São Paulo. Conto com a ajuda do Estadão para tentar solucionar o quanto antes este problema que atinge o bairro.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Sé: “A Subprefeitura Sé realizou uma vistoria na Rua da Graça, altura do número 397, identificou que a estrutura interna da árvore está comprometida, sendo necessária a remoção arbórea. O serviço de remoção da árvore está previsto para ser realizado.”

