Bradescard: Leitora enfrenta dificuldade para receber atendimento

Edima Ferreira da Costa Queiroz relata que está com dificuldade para realizar o pagamento de um boleto de um acordo feito com a Bradescard.

Reclamação de Edima Ferreira da Costa Queiroz: "Gostaria de auxílio para que minha queixa chegue aos responsáveis do Banco Bradesco, pois tento entrar em contato para ter informações sobre um boleto de um acordo que fiz com a Bradescard, porém ninguém me atende. O mesmo boleto do Bradesco apresenta erro quando tento pagar pelo celular e ou site. Eu liguei para as assessorias credenciadas e fui tratada com desprezo. Estou saturada com tamanho desrespeito. Peço ajuda para uma solução, pois acredito e defende que os consumidores precisam ser atendidos pelas empresas quando precisam de auxílio."

Resposta do Banco Bradesco: "Em relação a manifestação da Sra. Edima Ferreira da Costa Queiroz, informamos que o banco encaminhou correspondência para a cliente com esclarecimentos do assunto. Agradecemos a oportunidade de prestar-lhes estes esclarecimentos e permanecemos à disposição para outras dúvidas."

