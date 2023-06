Bradesco Cartões: Leitor não recebe devolução de compra cancelada

Francisco Marçal dos Santos afirma que desde o ano passado não consegue resolver um problema de devolução de compra cancelada. Já entrou em contato com o Bradesco Cartões, mas não teve retorno sobre sua solicitação.

Reclamação Francisco Marçal dos Santos: “Desde setembro de 2022, tento obter da Bradesco Cartões a devolução do valor que paguei por uma compra já cancelada tanto por mim como pela loja Zaion Madeiras. O setor de Desacordo Comercial do Bradesco já está com uma carta do vendedor declarando que o negócio foi desfeito em setembro de 2022 e que tenho direito à devolução do valor. Nos contatos que faço com o Bradesco, obtenho sempre informações desencontradas e nada decidem. Não entendo essa burocracia, se tanto o cliente como o vendedor declararam por meio de documentos que a compra foi desfeita. É inadmissível esse descaso da Bradesco Cartões. A única coisa que estou pedindo é que seja devolvido o valor que eu paguei por uma compra que foi cancelada.

Leitor não recebe devolução de compra cancelada. Foto: Pixabay

Resposta do Bradesco: “O Bradesco informa que não comenta casos específicos de clientes e que entrou em contato diretamente com o cliente em questão para esclarecimentos.”

Alô Bradesco

Para tirar dúvidas, enviar reclamações ou fazer cancelamentos, o consumidor pode entrar em contato pelo 0800 704 8383. Se já registrou uma reclamação e ela já foi tratada, mas a pessoa não concorda com a resposta recebida, pode contestar na Ouvidoria ou, se preferir, registrar uma nova manifestação pelo 0800 727 9933 - a Ouvidoria atende das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Para deficiência auditiva ou de fala, o contato pode ser feito pelo 0800 722 0099.

