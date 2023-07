Bradesco Saúde: leitor cobra ressarcimento de plano de saúde

Beno Charles Dryzun relata dificuldade para conseguir reembolso da Bradesco Saúde referente a uma cirurgia ortopédica realizada por sua esposa, que é dependente no seu plano de saúde.

Reclamação de Beno Charles Dryzun: “Sou cliente da Bradesco Saúde, Plano Saúde Top (Quarto - Rede Nacional - Coletivo Empresarial) e necessito solicitar reembolso de despesas médicas realizadas por causa de uma cirurgia ortopédica de minha esposa e dependente no mesmo plano e categoria, realizada em março deste ano. Ocorre que o Bradesco Saúde alterou recentemente seus procedimentos de reembolso, que devem agora ser feitos obrigatoriamente pelo aplicativo no celular. No entanto, para habilitar a função “reembolso” que possibilita o envio da documentação, é solicitado foto do titular e de documento de identidade. Já efetuei esse procedimento várias vezes e a resposta é que o acesso não foi validado, impedindo o reembolso. Contatei em diversas ocasiões o SAC e a ouvidoria e a resposta é que o sistema estava instável, que tinham atualizado o app e que seria necessário reinstalá-lo. Tudo isso foi feito, sem sucesso. Numa das ligações, avisaram que o prazo para retorno da reclamação seria de até sete dias, o que obviamente não ocorreu. Orientaram contato com uma central exclusiva para assuntos de site/app - 4004-0237, opção 7, o que também não surtiu efeito. A opção é enviar a documentação pelos Correios, mas não orientam como preparar a documentação.”

Leitor cobra ressarcimento de plano de saúde. Foto: Pixabay

Resposta do Bradesco Saúde: “Em resposta ao e-mail enviado pelo beneficiário, a Bradesco Saúde informa que contatou o segurado para prestar os devidos esclarecimentos, sendo resolvida a questão.”

