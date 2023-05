Bradesco Saúde: Leitor enfrenta dificuldade para pagar boleto mensal

José de Campos Salles Neto relata que não está conseguindo realizar o pagamento do plano de saúde Bradesco. Um dos boletos veio com erro e o outro não foi enviado.

Reclamação de José de Campos Salles Neto: "Sou assinante do jornal e gostaria de fazer uma queixa sobre oplano de saúde Bradesco. Não estou conseguindo pagar dois boletos do plano de saúde. Um veio com defeito, não possibilitando o pagamento, e o outro não foi enviado. Já entrei em contato, mas até o momento sem retorno.Tenho uns dez protocolos solicitando o envio do boleto. Sempre me dizem que vão enviar em cinco dias úteis e não enviam. Por duas vezes, eu solicitei via ouvidoria e também não recebi. Tenho uma cirurgia solicitada para autorização e não consigo resolver a pendência. Agradeço a apuração e a publicação da minha queixa."

Leitor enfrenta dificuldade para pagar boleto mensal de plano de saúde. Foto: Pixabay

Resposta do Bradesco Saúde: "A Bradesco Saúde informa que contatou o beneficiário para prestar os devidos esclarecimentos, sendo resolvida a questão."

