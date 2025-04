Bradesco Saúde: leitora cobra reembolso de despesas médicas

Reclamação de Maria Cecília Siqueira: “Sou uma senhora de 67 anos, cliente da Bradesco Saúde desde 1987. Recentemente, eu me submeti a uma cirurgia na mama. Estou tentando solicitar reembolso das despesas médicas pelo aplicativo da Bradesco Saúde, mas sem sucesso. Não consigo habilitar as linhas de inclusão de relatório médico, hospitalar, apenas as notas fiscais. Tentativas de contato telefônico são infrutíferas, pois a música toca até cair a ligação, e não se consegue falar com nenhuma pessoa, só respostas automáticas. Não há nenhuma opção que mencione problemas com o app. No portal, há um aviso que apenas no app pode ser feita a solicitação. Estou sem saber o que fazer, pois não consigo achar o caminho para enviar a solicitação e não devo ser a única nesta situação. Gostaria que a Bradesco Saúde entrasse em contato comigo para resolver o problema dentro do prazo.”

Resposta da Bradesco Saúde: “Em atenção ao e-mail enviado pela Sra. Maria Cecília, a Bradesco Saúde informa que realizou contato telefônico com a beneficiária, sendo resolvida a questão.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.