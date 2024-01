Brooklin: leitor reclama de demora para conclusão de obras na Avenida Santo Amaro

Léo Cunha se queixa de demora para a Prefeitura de São Paulo finalizar obras na região da Avenida Santo Amaro, na zona sul da capital paulista.

Reclamação de Léo Cunha: “Sou morador do Brooklin e, lamentavelmente, a reforma da Avenida Santo Amaro registra o descaso da prefeitura com quem mora, reside e depende das condições que trafegam pela avenida. É uma obra iniciada em 2022 e cujo término diz ser em 2024. Não tem ninguém trabalhando à noite? Demorar tanto tempo é inadmissível. Demonstra total respeito aos cidadãos e moradores da zona sul. Outra particularidade é o comércio que está amargando imenso prejuízo na região.”

Leitora reclama de demora para conclusão de obras na Avenida Santo Amaro. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, informa que desde julho de 2022 uma grande transformação na Avenida Santo Amaro está sendo realizada pela gestão municipal para torná-la mais moderna, acessível, funcional e segura para a população. Uma das principais vias arteriais da cidade vai ganhar calçadas mais amplas, percursos acessíveis, enterramento de cabos, reforma do corredor e das paradas de ônibus, nova iluminação em LED, melhorias do sistema de drenagem, além do aperfeiçoamento do sistema de coleta de água e esgoto. Para acelerar o andamento das intervenções, a equipe de trabalho foi ampliada em 122% desde a adoção da nova metodologia construtiva iniciada em setembro. Atualmente, cerca de 160 profissionais do consórcio responsável pela obra, juntamente com colaboradores da Enel, Sabesp e Telecom, além de agentes de trânsito, estão distribuídos ao longo do trecho, atuando em turnos diurnos e noturnos. A conclusão das obras no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Braz está prevista para o fim de abril de 2024.”

Caso registre novos transtornos, o leitor pode voltar a entrar em contato para relatar novo ocorrido.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade