Brooklin: leitor reclama de vias que não constam em lista de recapeamento da cidade de SP

José Roberto Jannini cobra a inclusão de ruas do Brooklin, zona sul da cidade, na lista de vias a serem recapeadas pela Prefeitura de São Paulo.

Reclamação de José Roberto Jannini: “Queria entender o critério para escolha das ruas que serão recapeadas na cidade de São Paulo. Existem ruas no Brooklin e Campo Belo, na zona sul da capital, que não constam da lista para recapeamento, porém parecem estradas de rally de tantos buracos e ondulações. Cito, por exemplo, a Rua Guararapes e a Rua Antônio de Macedo Soares. Os veículos são danificados, mas nem por isso escapam do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA).”

Leitor cobra a inclusão de ruas do Brooklin, zona sul da cidade, na lista de vias a serem recapeadas pela Prefeitura de São Paulo. Foto: Pixabay

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que, no momento, são setenta os trechos em andamento no programa de recape, que totalizam uma área de 2,4 milhões de metros quadrados. Somando as áreas já concluídas, em execução e as contratadas, o programa ultrapassou 8,8 milhões de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho de 2022, início do programa, os 313 trechos finalizados correspondem a cerca de 7 milhões de metros quadrados. O Programa de Metas 2021/2024 da Prefeitura de São Paulo prevê o recapeamento, micro pavimentação e manutenção de pavimento rígido de 20 milhões de metros quadrados. Portanto, outros trechos em toda a cidade serão contemplados e divulgados ao longo do programa. Entre os critérios considerados para a escolha destas vias, estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade. O programa usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior.”

Veja os trechos finalizados e em execução. O link é atualizado em tempo real.

