Brooklin: Leitora cobra a instalação de rede semafórica em cruzamento da região

Kátia Jalil Fauza afirma que pediu para a prefeitura de São Paulo a colocação de semáforo no cruzamento da Rua Guaraiúva com a Rua Indiana, no Brooklin, na zona sul de São Paulo. O pedido ainda não foi atendido, segundo ela.

Reclamação de Kátia Jalil Fauza: "Há alguns meses solicitei para a prefeitura de São Paulo a colocação de semáforo no cruzamento da Rua Guaraiúva com a Rua Indiana, no Brooklin, na zona sul de São Paulo. Não obtive nenhuma resposta sobre o processo. Há muitas batidas neste local devido à má visualização ao cruzar as vias. É extremamente necessária a instalação de um semáforo no local. Faz-se urgente. Ao mesmo tempo, foi instalado um farol na Alameda dos Arapanés com Rua Jacutinga, em Moema, onde nem há cruzamento, pois uma das ruas termina ali. Totalmente desnecessário."

Leitora cobra a instalação de rede semafórica em cruzamento da região. Foto: Freeimages

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "Em atenção à solicitação de implantação de semáforo no cruzamento da Rua Indiana com a Rua Guaraiuva, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o local possui boas condições de visibilidade nas aproximações, além de existir sinalização semafórica de advertência e placas 'Pare e cruze com cuidado', caracterizando a via preferencial. O fluxo de pedestres neste local é baixo, inclusive nos horários mais críticos, além das travessias serem executadas ao longo das vias de forma desconcentradas. Com relação ao fluxo de veículos, a Rua Indiana, mesmo nos horários mais críticos, possui fluxo baixo, sendo possível a realização de manobras nos intervalos veiculares. Assim sendo, a implantação de semáforo no cruzamento causaria esperas desnecessárias e ociosas, induzindo o desrespeito ao vermelho do semáforo. Com relação ao semáforo implantado na Alameda dos Arapanés com Rua Jacutinga, em Moema, o equipamento foi implantado para sanar um conflito veicular, após a análise técnica considerar o volume veicular, tempo de espera e a intervisibilidade da interseção, visando melhorar a ordenação dos fluxos veiculares e segurança deste local. No entroncamento dessas duas vias, há pólos de interesse de convivência como uma academia e uma casa de oração."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.