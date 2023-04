Brooklin: Leitora questiona imóvel abandonado do Governo de SP

Suzana Orsini Machado de Sousa reclama que, há mais de dez anos, moradores convivem com um imóvel abandonado localizado na Rua Nova York, 833, no Brooklin, na zona sul de São Paulo.

Reclamação de Suzana Orsini Machado de Sousa: "Há mais de 10 anos, convivemos com um imóvel abandonado localizado na Rua Nova York, 833, no Brooklin, na zona sul de São Paulo. Este imóvel pertence ao Governo do Estado de São Paulo, ligado à área de delegacias. Está com mato crescido à volta, inclusive na calçada, que tem uma parte na Rua Guararapes. Tiraram a placa de propriedade do Estado há algum tempo. Uma vez vieram carros do Instituto Médico Legal (IML) retirar coisas de dentro do imóvel, mas há poucos dias vieram novamente colocar coisas dentro. Numerosas pastas de arquivo. Pagamos um Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) muito caro na região, para ter esse imóvel abandonado à nossa frente. Absurdo também a prefeitura de não cobrar do Estado uma manutenção, ao menos das calçadas, e fazer uma vistoria dentro. Peço auxílio do jornal para que minha queixa seja direcionada aos órgãos públicos de competência."

Resposta da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP): "A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) esclarece que o imóvel citado pertence à Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), mas não atende mais às necessidades da instituição. Desta forma, o Conselho do Patrimônio Imobiliário foi notificado para que possa realizar a sua alienação. O acesso ao prédio é restrito e, periodicamente, equipes do Núcleo de Infraestrutura são enviadas para realizar a zeladoria do local. Uma nova visita está agendada para os próximos dias para verificar a necessidade de limpeza e/ou capinagem. Todas as medidas administrativas visando à venda do imóvel estão em andamento."

