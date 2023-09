Brooklin: leitora reclama de falta de luz após fortes chuvas

Simone Santos afirma que diversas ruas localizadas perto da Avenida Portugal, no Brooklin, na zona sul da cidade, ficaram sem luz, em razão das fortes chuvas que atingiram a região, na quarta-feira, 27.

Reclamação de Simone Santos: “Com a chegada das fortes chuvas, a iluminação pública também pode ser afetada e deixar ruas na escuridão. Foi o que aconteceu nesta semana, em razão da forte tempestade que atingiu diversos bairros da cidade de São Paulo, inclusive bairros da zona sul da cidade. Cito aqui o exemplo presenciado por moradores do Brooklin que ficaram sem luz na quarta-feira, 27, na Avenida Portugal. A situação também afetou ruas próximas. Tudo escuro à noite. Tentamos contato pelo 156, mas sem sucesso. Gostaria de auxílio para que o problema seja resolvido o quanto antes, em razão de risco para quem precisa transitar pelas ruas da região. Creio que o problema tenha ocorrido em razão das fortes chuvas. Obrigada.”

Leitora reclama de falta de luz após fortes chuvas. Foto: Pixabay

Resposta da SP Regula: “A SP Regula informa que uma equipe de manutenção compareceu, na última quinta-feira, 28, ao bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo, para vistoria e ronda na Avenida Portugal e proximidades, e constatou a normalidade na iluminação pública. Pedidos de reparo são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

