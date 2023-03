Brooklin: leitora reclama de queda de árvores e falta de luz após chuvas

Rafaela Oliveira mora na Avenida Portugal, na região do Brooklin, na zona sul de São Paulo. Segundo ela, após as fortes chuvas, muitos galhos de árvores ficaram espalhados por vias da região, assim como faltou energia nas ruas.

Foto: Pixabay

Reclamação de Rafaela Oliveira: "Moro na Rua Portugal, no Brooklin, com as chuvas da quarta-feira, 8, muitas ruas das proximidades ficaram sem energia e árvores também caíram. Muitos gatos ficaram espalhados por ruas do bairro. Na altura do 1.200 da Avenida Portugal, também faltou energia nos postes. Peço auxílio para que seja feito conserto, assim como fiscalização na região com relação aos danos provocados pelas fortes chuvas."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, não foi acionada para atender a demanda na Rua Portugal. Contudo, após as chuvas de quarta-feira, equipes de zeladoria fizeram a ronda na região e retiraram os galhos de árvores, liberando a via."

Resposta da SP Regula: "A SP Regula, agência responsável pela gestão da rede municipal de iluminação pública de São Paulo, afirma que equipes compareceram ao endereço citado e providenciaram os serviços de manutenção necessários. A agência faz vistorias e reparos diários no sistema visando garantir o melhor serviço de iluminação pública. Entre os trabalhos realizados com mais frequência estão troca de lâmpadas e reposição de fiação subtraídas situações em furtos ou vandalismo. Pedidos de reparo no sistema são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156."

