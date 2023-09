Brooklin: leitora volta a cobrar instalação de semáforo para evitar acidentes na região

Kátia Jalil Fauza pede que a Prefeitura de São Paulo reconsidere resposta dada há alguns meses sobre a colocação de um semáforo no cruzamento da Rua Indiana com Rua Guaraiúva, no Brooklin, na zona sul da cidade. Segundo ela, a instalação é necessária para evitar acidentes.

Leitora volta a cobrar instalação de semáforo para evitar acidentes na região do Brooklin. Foto: Pixabay

Reclamação de Kátia Jalil Fauza: “Há alguns meses, escrevi aqui sobre a necessidade da colocação de um semáforo no cruzamento da Rua Indiana com Rua Guaraiúva, no Brooklin, na zona sul da cidade. Quem cruza pela Rua Indiana tem sua visão obstruída, especialmente quando há carros estacionados na Rua Guaraiúva. A resposta da Prefeitura de São Paulo, na ocasião, foi de descaso, dizendo que há visão total neste local. Isso me parece um grande descuido com a população, pois trata-se da preservação da vida do ser humano. Após essa resposta, já presenciei alguns acidentes. Gostaria muito que a Prefeitura de São Paulo reconsiderasse essa decisão. O semáforo se faz necessário e urgente.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “Em atenção à solicitação de implantação de semáforo no cruzamento da Rua Indiana com a Rua Guaraiúva, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) reitera que este local, vistoriado recentemente, tem condições de visibilidade muito boas em todas as aproximações, além de existir sinalização piscante “pare e cruze com cuidado” caracterizando a via preferencial. O fluxo de pedestres que executam travessia neste local é de 102 pedestres por hora nos horários mais críticos, valor insuficiente para se justificar o semáforo para travessia de pedestres. Ressalta-se que ainda foi verificada a espera, que também apresentou valor insuficiente. As travessias são executadas ao longo das vias e não em um local concentrado. Sobre a possibilidade de instalação de semáforo veicular, a demanda de veículos da R. Indiana, mesmo nos horários mais críticos, ainda é muito baixa, de no máximo 360 veículos por hora, número baixo para justificar a implantação de semáforo veicular. As manobras podem e devem ser executadas com a devida atenção e prudência nos intervalos veiculares. A colocação de semáforo na atual condição do cruzamento e das demandas de veículos (e de pedestres) indica que este dispositivo causaria esperas desnecessárias e ociosas, que normalmente provocam desrespeito à fase vermelha do semáforo. Os condutores de veículos devem sempre dar preferência e permitir que os pedestres executem a travessia da via em segurança na faixa de pedestres. Deixar de dar preferência a pedestre ou a veículo não motorizado na faixa a ele destinada e deixar de dar preferência a pedestre ou a veículo não motorizado que não tenha concluído a travessia são infrações gravíssimas fiscalizadas pela CET. A CET ressalta que o local é monitorado, permanentemente, com avaliação do histórico de acidentes, bem como análise de conflitos, ou seja, análise técnica preventiva, com a finalidade de detectar possíveis problemas e intervir visando à garantia da segurança viária.”

