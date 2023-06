Buracos em ruas da cidade: Leitor cobra agilidade em conserto de buracos

Maurício Varanda cobra mais agilidade da prefeitura em consertar buracos na cidade de São Paulo. Ele afirma que a quantidade de buracos coloca em risco a vida da população, em razão do risco de graves acidentes.

Reclamação de Maurício Varanda: “Venho por meio deste texto expressar minha grande preocupação com o estado das ruas da cidade de São Paulo. Ultimamente, tenho notado que a quantidade de buracos nas vias públicas tem aumentado significativamente, o que tem causado inúmeros acidentes envolvendo motociclistas. Como cidadão consciente e responsável, questiono qual é a posição da prefeitura em relação a essa situação e se medidas estão sendo tomadas para resolver o problema. É de conhecimento geral que a falta de manutenção das ruas pode ser considerada negligência por parte do poder público, o que pode resultar em ações judiciais contra a prefeitura. No entanto, ainda há muita confusão em relação a esse assunto, especialmente quando se trata de acidentes envolvendo motociclistas. É preciso que a prefeitura se posicione claramente sobre o assunto e tome as medidas necessárias para garantir a segurança dos cidadãos que transitam pelas ruas da cidade de São Paulo. Não podemos continuar vivendo em uma cidade onde as condições das ruas são tão precárias que colocam em risco a vida dos cidadãos. É importante lembrar que a segurança viária é um direito de todos e um dever do poder público.”

Leitor cobra agilidade em conserto de buracos na cidade de SP. Foto: Daniel Teixeira/Estadão 19/12/22

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informa que atende às solicitações de tapa-buraco diariamente. O Tempo Médio de Atendimento (TMA) dos pedidos apresenta, atualmente, o menor número registrado na série histórica, iniciada em 2017: era de 121 dias, entre a solicitação e a execução do serviço, e caiu para sete dias. Vale destacar que, desde 2021, o TMA está abaixo da meta estipulada pela Prefeitura, de 10 dias para atendimento das solicitações. Nas principais vias da capital, a operação tapa-buraco é executada em até 48 horas. O asfalto usado nos reparos é o mesmo das rodovias de São Paulo, eleitas pela CNT as melhores do País. São inúmeras as causas de buracos: desde solapamento, que é quando há um colapso nas galerias que estão embaixo do asfalto, a simples buracos ocasionados pelo uso rotineiro por milhares de veículos na cidade. A população pode solicitar os serviços de zeladoria e tapa-buraco por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

