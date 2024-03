Buracos: leitora cobra recapeamento na Avenida Presidente Wilson

Reclamação de Olga Espinosa Croitor: “Peço ajuda do jornal para resolver um problema que afeta moradores e também comerciantes do bairro onde resido. Quero reclamar sobre o total descaso da Prefeitura do Município de São Paulo com a Avenida Presidente Wilson, na região da Mooca, zona leste da capital paulista. Ela se encontra em péssimo estado, cheia de buracos, com pedaços de asfalto em desnível, um verdadeiro pesadelo para os carros e as motos que trafegam diariamente pela via. Os caminhões, que são muitos, trafegam, muitas vezes, pela contramão, desviando das crateras. Solicito auxílio para que as autoridades realizem o conserto da via o quanto antes.”

Resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB): “A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) está finalizando as sondagens em campo para realizar o planejamento das obras de drenagem e nova pavimentação nos sete quilômetros da Avenida Presidente Wilson. A previsão é que o edital dos projetos e obras no local seja publicado ainda este ano. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Caso seja necessário, a leitora pode voltar a entrar em contato.