Butantã: Leitor reclama de demora em obra realizada em túnel da região

Sérgio Vieira Alhadeff reclama de demora por parte da prefeitura de São Paulo em realizar obras no Túnel Dr Euryclides de Jesus Zerbini, na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Reclamação de Sérgio Vieira Alhadeff: “Minha queixa é com relação às obras que estão sendo feitas no Túnel Dr Euryclides de Jesus Zerbini, no Butantã, na zona oeste de São Paulo, para a recuperação do pavimento rígido desde janeiro deste ano, causando imenso transtorno para o trânsito na região. O túnel possui cerca de 500 metros de extensão apenas, mas aparentemente os funcionários da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras necessitam de meses para concluir os trabalhos. No site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a orientação é: ‘proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito’, o que é no mínimo irônico. O motorista não precisa se preocupar, a Subprefeitura se encarrega de fazê-lo de forma ‘irretocável’, comprometendo e dificultando a vida de quem reside ou trabalha no Butantã. Linhas de ônibus também foram desviadas em função das obras. Solicito o auxílio do jornal, tornando pública a situação para que as autoridades competentes resolvam o problema.”

Leitor reclama de demora em obra realizada em túnel da região do Butantã. Foto: Pixabay

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que está em execução uma obra de manutenção da malha viária com pavimento rígido (piso de concreto) no Túnel Doutor Euryclides de Jesus Zerbini. O término da intervenção tem previsão de ser finalizado nos próximos dias. O munícipe pode solicitar serviços por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

